Binaların sadece yüzde 17’si sigortalı

120 metrekarelik bir evin sigortası 4 bin TL’den 12 bin TL’ye yükseldi. Ülkemizdeki yapıların sayısı tam olarak bilinmediği için sadece yüzde 17 civarının sigortalı olduğu tahmin ediliyor

Dövizdeki yükseliş tüm mal ve hizmet bedellerinin artmasına neden oldu.

Özellikle araç sigortalarının fiyatındaki yükseliş aynı şekilde konut ve iş yeri sigortalarına da yansıdı. Ortalama 100-120 metrekarelik bir evin sigorta bedeli 4 bin TL’den 12 bin TL’ye yükseldi.

Yangın, deprem, sel gibi doğal afetlere karşı yapılan ev sigortalarının çeşitleri var. Sigorta tercihine, evin veya iş yerinin büyüklüğüne, iç donanımına ve sigortalanacak eşyalara göre fiyat yükseliyor.

Hesaplama döviz üzerinden olduğundan alınan teminatın değeri yükseldikçe ödenen prim de yükseliyor.

Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Raif Çukurovalı, ülkemizde yaşanan enflasyon sebebiyle ev ve araç sigortalarının fiyatının arttığını belirtti. Çukurovalı, sahip olunan evin binde ikisine veya aracın yüzde ikisine denk gelen sigorta priminin ödenip, birikimin güvence altına alınabileceğini ifade etti.

Ülkemizde 40 bin civarı iş yeri ve konutun sigortalı olduğunu söyleyen Çukurovalı, “Ülkemizdeki yapıların sayısı tam olarak bilinmediği için sadece yüzde 17 civarının sigortalı olduğu tahmin ediliyor” dedi.

Yıllarca biriktirerek alınan bir ev veya arabanın beklenmedik bir anda hasara uğraması sonucunda dar gelirli vatandaşların yeniden ev veya araba almasının çok zor bir olay olduğunu anlatan Çukurovalı, sigortanın fertlerin, kurum ve kuruluşların ihtiyacı ve güvencesi olduğunu aktardı.

“DÜNYA’DAKİ EN UCUZ SİGORTA PRİMİ KKTC’DE”

Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Raif Çukurovalı, araçların, konutların ve diğer varlıkların değeri yükseldiği için sigorta primlerinin de aynı oranda yükseldiğini belirtti. Çukurovalı, “Fiyatlama oranlarında bir artış yoktur, bu konut fiyatları ve diğer sigorta türleri içinde aynıdır, alınan teminatın değeri yükseldikçe ödenen prim yükselir” dedi.

Ülkemizde 40 bin civarı iş yeri ve konutun sigortalı olduğunu kaydeden Raif Çukurovalı, “Ülkemizdeki yapıların sayısı tam olarak bilinmediği için sadece yüzde 17 civarının sigortalı olduğu tahmin ediliyor” ifadelerini kullandı.

Çukurovalı, Dünya genelindeki fiyatlara bakıldığında en ucuz sigorta priminin KKTC’de olduğuna dikkat çekerek kıyaslama yapılması dahilinde Türkiye’deki fiyatların da KKTC’den daha pahalı olduğunu vurguladı.

Türkiye’deki en düşük zorunlu sigorta fiyatının nüfusun az olduğu yerlerde 2 bin 700 TL, İstanbul gibi yerlerde 10 bin TL’den başladığını belirten Çukurovalı, ülkemizde ise sigorta fiyatlarının vergiler dahil olmak üzere 1.500 TL’den başladığını dile getirdi.

