“Binada hiç kiriş görmedim”

Betmezoğlu, İsias Otel enkazıyla ilgili “Bina tamamen ölüm tuzağı gibi bir şeydi. Beton yoktu, içerisine çimento konulmamış bir kum yığını gibiydi. Hiç kiriş, yani yatay taşıyıcı görmedim. Plakalar birbirine yapıştı ve içerdekilere yaşam boşluğu kalmadı” dedi

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın afetlere yönelik eylem planı olduğunu, Adıyaman’ın; Gölcük, Pakistan ve Kırgızistan’dan sonra görev yaptıkları dördüncü deprem bölgesi olduğunu kaydeden Betmezoğlu, İsias Otel enkazında 40 kişilik ekip, 8 araç ve tüm arama-kurtarma kabiliyetleriyle görev yaptıklarını vurguladı.

Betmezoğlu, İsias Otel’den ve yanındaki enkazdan 7 kişiyi sağ kurtardıklarını söyleyerek, “Adıyaman’a ulaşan ilk ekip bizdik. Yerli ve yabancı ekipler iki gün sonra bölgeye gelmeye başladı. Çocukların sağ kalma ihtimali çok düşüktü, bu ilk andan belliydi ama umudumuzu yitirmeden, kimseyi geride bırakmayacak şekilde çalıştık” dedi.

“Görevimizi tam olarak yerine getirdik demeye dilim varmıyor” ifadesine yer veren Betmezoğlu, herkesin dileğinin kafileye sağ ulaşılması olduğunu belirtti.

Dünyada bu tip görevlerde bulunan personele psikolojik destek verildiğini de ifade eden Betmezoğlu, “Bütün personelimizin psikolojik travma geçirdiğini tahmin edebiliyorum. Hepimizin ailesi var ve kurtarmaya çalıştığımız çocuklar ve aileleriydi. Duygularımızı kontrol etmekte zorlandık. Teşkilatımız muhtemelen bu personele psikolojik destek verilmesi konusunda girişim yapacak” dedi.

Bir soru üzerine, KKTC’den iki yetkili grubun enkazdan numune almak için bölgeye gittiğini, onlara yardımcı olduklarını belirten Cemal Betmezoğlu, şöyle devam etti:

“Ben mühendis değilim ama binada hiç kiriş, yani yatay taşıyıcı görmedim. Plakalar birbirine yapıştı ve içerdekilere yaşam boşluğu kalmadı. Anıl Zeybek’in olduğu yerde mucizevi bir boşluk vardı. Asansör bölümüne yakın olduğunu düşünüyorum. Binada bundan başka yaşam boşluğu bulamadık.”

Betmezoğlu, “Gözlemlerime göre, bina tamamen ölüm tuzağı gibi bir şeydi… Beton yoktu, içerisine çimento konulmamış bir kum yığını gibiydi. Depremde yıkılmadan kaynaklanan hasar dışında, betonun kalitesizliği, işçiliğin kötü olmasından dolayı içerde bulunan vatandaşların tümünün hayatını kaybetmiş olduğu ne yazık ki ilk bakışta belliydi. Ama biz yine de son güne kadar canlı aramaya devam ettik. Çok kötüydü… Bizim çalıştığımız bina, bölgedeki diğer binalardan çok daha farklı, beton parçalanmış şekildeydi.” dedi.

8 katlı binanın bodrumu da olduğunu belirten Betmezoğlu, “Bodrum bölgesinin köşelerinde de bir nebze boşluk kaldı. Buraları da çok aradık. Son bulduğumuz kardeşimiz de böyle bir boşluktaydı. Maalesef hayata tutunamadı” şeklinde konuştu.

Otelin yan tarafında 8-10 katlı bir bina olduğunu, bu binanın da depremde yıkıldığını kaydeden Betmezoğlu, iki binanın birleşme noktasında devasa bir enkaz oluştuğunu, bodrumdakilere ulaşmanın bu nedenle zorlaştığını anlattı.

