Veda ziyaretlerine başlayan TC Büyükelçisi Feyzioğlu, “Bilmeden kalp kırdıysam helallik isterim, kimsenin kalbini de bilerek kırmamaya özen gösterdim. Ayrılırken muhtarlardan belediye başkanlarına, yüzlerce kardeşime benden birer hatıra kalsın diye özel mektuplar yazdım” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, veda ziyaretlerine başlayan TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu kabul etti.

Prag görevi için adadan ayrılmadan önce devlet ve hükümet yetkililerine veda ziyaretinde bulunan Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı’na ziyareti anısına hediye de takdim etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin başbakanı olarak Kıbrıs’a da ilgi gösteren, 1974 öncesinde Kıbrıs Türk halkına moral veren Turan Feyzioğlu’nun torunu olan Metin Feyzioğlu’nun Kıbrıs’ta büyükelçi olarak görev yapmasının kendileri için kıymetli olduğunu ifade eden Tatar, büyükelçiye buradaki hizmetleri için teşekkür ederek, Prag’daki görevinde de başarı diledi.

Tatar, sadece devlet işlerinde değil halkla ilişkilerde de başarılı olan, hemen hemen her köyde dostlar edinen, sosyal hayat için de dokunuşlar yapan Feyzioğlu’nun Kıbrıs Türk halkı tarafından çok sevildiğini vurguladı.

Metin Feyzioğlu da, yaklaşık iki yıl atandığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldiğinde hiç yabancılık hissetmediğini, buraya ilk gelişinin 1976’da olduğunu söyleyerek, “Yıllar içinde devletin nasıl geliştiğine, serpildiğine, kurumsallaştığına, nereden nereye geldiğine şahit olma ve bunun haklı gururunu yaşama imkanı buldum” dedi.

Gönülden bağlı olduğu kardeş vatanda Türkiye Cumhuriyeti’nin temsilcisi sıfatıyla görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Feyzioğlu, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkı sevgi doludur, Anavatan'a bağlığı tartışmasızdır, cesurdur, merttir, dirençlidir, milli mücadele nedir bilir… Böyle bir halk beni bağrına bastıysa bu benim bugüne kadar aldığım en büyük ödüldür çünkü en büyük makam gönül makamıdır.

Gelirken herkes ‘hoş geldin’ der ama giderken üzülerek veda etmez. Bilmeden kalp kırdıysam helallik isterim, kimsenin kalbini de bilerek kırmamaya özen gösterdim. Ayrılırken muhtarlardan belediye başkanlarına, çalışma imkanı bulduğum yüzlerce kardeşime benden birer hatıra kalsın diye özel mektuplar yazdım.”

Kıbrıs konusuna da değinen, egemen eşit iki devlet ve eşit uluslararası hukuki statü siyasetinin hem Türkiye Cumhuriyeti’nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin milli siyaseti olduğunu belirten Feyzioğlu, “Bu milli siyasetten geri dönüş yoktur. Kıbrıs Türkü kendisine verilen boş sözlere kanmaz, şekerlemelere bulanmış acı reçeteleri, zehirleri kendisini yok edecek, asimile edecek Rum’un azınlığı haline getirilecek formüllere kapalıdır…” dedi.

Kıbrıs Türkleri bugüne kadar tüm iyi niyetlerini göstererek anlaşma taslaklarına olumlu yaklaştılar. Rum-Yunan ikilisi bunu her seferinde reddettiğini söyleyen Feyzioğlu, “Planları arkalarına AB’yi de alarak ‘Kuzeyi de yönetme… Bu yaklaşım adanın tarihine, gerçeklerine taban tabana zıttır. Kıbrıs Türkleri hiçbir zaman bu adada azınlık olmamıştır” diye konuştu.

Federasyonu evliliğe benzeten Metin Feyzioğlu, “Bir taraf istemezse o evlilik olmaz. Rumlar da bunu istemiyor. Kıbrıs Türklerine bakış açıları ‘Siz azınlıksınız ve kısa sürede sizi asimile edeceğizdir’ şeklindedir. 80 sene İngiliz sömürgecisine direnen, 11 sene yokluklar içinde Rum mezalimine, soykırımına karşı göğsünü siper eden Kıbrıs Türkü bu oyunlara gelmez” dedi.

Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, ekonomisini refaha kavuşturacak, alt yapı eksiklerini giderecek çalışmaların içinde olduğunu, son bir yılda bu çalışmaların en üst seviyeye ulaştığını vurgulayan Feyzioğlu, “Bu hızla devam edildiği takdirde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkı hak ettiği refaha ve daha fazlasına kavuşacaktır” dedi.

TÖRE

Öte yandan Metin Feyzioğlu, veda ziyaretleri çerçevesinde, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile görüştü.

Töre, Büyükelçi Feyzioğlu ile iki yıla yakın birlikte çalıştıklarını ve KKTC’ye güzel hizmetleri olduğunu gördüğünü söyledi.

“Büyükelçi Feyzioğlu’nun halkçı kişiliğini ve vatanseverliğini gördük. Tabii ki bu bir görev değişikliğidir. Biz görev insanıyız. Bulunduğumuz her noktada Türk milletine hizmet etmeyi daima ön planda tutarız. Bu bizim şiarımızdır.” ifadelerine yer veren Töre, Kıbrıs’ın ortak milli bir dava olduğunu ve ayrı- gayrının olmadığını kaydetti.

Töre, Büyükelçi Feyzioğlu’nun yeni görev yerinin de çok önemli olduğunu ifade etti.