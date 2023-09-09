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Bilimsel Araştırma Yazım Kursu’na yoğun ilgi

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YDÜ’nün TÜBİTAK projelerine yönelik düzenlediği “Bilimsel Araştırma Projeleri Yazım Kursu” yoğun katılımla gerçekleştirildi

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Bilimsel Araştırma Yazım Kursu’na yoğun ilgi
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Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü ve NERITA iş birliğinde, KKTC üniversitelerindeki tüm akademisyenlere açık olarak düzenlenen “Bilimsel Araştırma Projeleri Yazım Kursu”, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
TÜBİTAK proje çağrılarının tamamının KKTC üniversiteleri ve araştırmacılarına açılmasının beklendiği bir dönemde düzenlenen kurs, DESAM Araştırma Enstitüsü ve NERITA’nın sahip oldukları TÜBİTAK Destek Programları tecrübesini KKTC’de üniversitelerindeki akademisyenlere aktarma amacıyla düzenlendi. BAP ve TÜBİTAK proje hazırlama süreçlerinin ele alındığı Bilimsel Araştırma Projeleri Yazım Kursu’nda “BAP Proje Başvuru Süreçleri”, “TUBİTAK Proje Başvuru Süreçleri”, “Öncelikli Alanlar” ve “Projenin Anatomisi” başlıkları masaya yatırıldı.
DESAM Araştırma Enstitüsü Kurucu Üyesi ve TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seda Vatansever’in moderatörlüğünü üstlendiği kurs, akademisyenlerden büyük ilgi gördü. Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın açılış konuşmasını yaptığı Bilimsel Araştırma Projeleri Yazım Kursu’nda, Yakın Doğu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Başkanı ve TÜBİTAK Ar-Ge Destek Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Özgören, Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Kurucu Üyesi ve TÜBİTAK’ta panelist ve hakemlik görevleri üstlenen Prof. Dr. Murat Sayan ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gamze Tanrıöver, gerçekleştirdikleri konuşma ve sunumlarda, etkili BAP ve TÜBİTAK Projeleri hazırlama konusunda önemli bilgiler aktararak katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.
 
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