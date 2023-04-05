Elektrik kesintileri bitmek bilmedi; birçok bölgede kesintiler 20 saati geçti, vatandaşlar isyan etti

Ülkenin birçok bölgesinde önceki günden bu yana devam eden elektrik kesintileri, ülkeyi felç etti! Birçok bölgede 20 saate yakın elektrik kesintileri meydana geldi.

Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da saatler boyunca süren kesintiler nedeniyle hayat olumsuz etkilendi.

Evler geçmişteki gibi gaz lambaları ile aydınlanırken bu durumdan en çok etkilenen kesimse yaşlılar, hastalar ve küçük çocuğu olanlar oldu.

Vatandaşı can evinden vuran elektrik kesintileri, herkesi isyan noktasına getirdi.

İş yapamaz duruma gelen esnaf, “Elektrik kesintileri nedeniyle işlerimiz aksıyor, sinirlerimiz bozuluyor ve maddi zarara uğruyoruz. Bıktık, usandık” diye konuştu.

Elektrik kesintilerinden bıkıp usanan vatandaşlar da elektrik kesintilerinden dolayı hem eylemde olan Kıb-Türk Elektrik Kurumu çalışanlarına hem de bu duruma seyirci kalan yetkililere ateş püskürdü.

