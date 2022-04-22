“Biat eden bu kuruluş artık halkın partisi olamaz”

UBP’nin kurucularından, deneyimli hukukçu Hakkı Celal Önen, UBP için “Biat eden bu kuruluş artık Kıbrıs Türk Halkının partisi olamaz" dedi





Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) kurucularından, deneyimli hukukçu Hakkı Celal Önen, son gelişmeler sonrası yaptığı değerlendirme ile dikkat çekti.

Önen, kurucusu olduğu parti için "Kendi kendini yönetmek yerine dış odakların izni ve yönlendirmesini üstün tutan onlara BİAT eden bu kuruluş artık Kıbrıs Türk Halkının partisi olamaz" ifadelerini kullandı.

"1975 yılında hasbel kadar kurucuları arasında bulunduğum UBP nin geldiği bu acıklı durum hakkıdır" iddiasını dile getiren Hakkı Celal Önen, "Benim kurucuları arasında bulunduğum bu partide o zamanlar ayakları yere basan gerçekten vatanını seven insanlar vardı. Şimdi Partinin mevcut idarecilerinin ne iç nede dünya siyaset anlayışlarıyla yakın uzak ilişkim kalmamıştır, farklı dünya ve düşüncelerin insanlarıyız" görüşlerini paylaştı.



