Beyköy’de atış tatbikatı yapılacak

Beyköy’de, 39'uncu Mekanize Tümen Komutanlığı 39'uncu Topçu Alay Komutanlığı tarafından atış tatbikatı yapılacak.
Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, 24 Nisan - 12 Mayıs tarihleri arasındaki atışlar 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Beyköy Atış ve Atışlı Tatbikat Alanı’nda yapılacak topçu atışları ile ilgili bölge halkı da bilgilendirildi.
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