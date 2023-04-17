Beyköy’de atış tatbikatı yapılacak

Beyköy’de, 39'uncu Mekanize Tümen Komutanlığı 39'uncu Topçu Alay Komutanlığı tarafından atış tatbikatı yapılacak.



Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, 24 Nisan - 12 Mayıs tarihleri arasındaki atışlar 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Beyköy Atış ve Atışlı Tatbikat Alanı’nda yapılacak topçu atışları ile ilgili bölge halkı da bilgilendirildi.

