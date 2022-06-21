Beyarmudu Polis Karakolu açıldı

Toplam yedi oda ve bir hücreden oluşan Beyarmudu Polis Karakolu, bölgeye hizmet vermeye başladı

Beyarmudu Polis Karakolu, düzenlenen törenle açıldı.

Beyarmudu Polis Karakolu açılış törenine, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Albay Kadir Bayraklı, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Polis Genel Müdür 2. Yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu ve tüm ilçelerin polis müdürleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi ile başlayan tören, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ın konuşmasıyla devam etti.

- Soyalan: “Karakolun devletimize ve bölge halkına hayırlı olmasını temenni ederim”

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan konuşmasına, Beyarmudu Bölgesine yeniden polis karakolu kazandırmanın gurur ve onurunu yaşadıklarını belirterek başladı.

2008 yılında Polis Karakollarının Merkezileştirilmesi Projesi kapsamında daha önce Beyarmudu sınırları içinde var olan polis karkolunun boşaltılarak, Dörtyol Polis Karakoluna taşındığını anlatan Soyalan, boşaltılan polis karakolu ile lojmanlarının 31 Temmuz 2013 tarihinde imzalanan protokolle, ihtiyaç duyulması halinde geri verilmek üzere Beyarmudu Belediyesi’ne devredildiğini aktardı.



Dörtyol Polis Karakolu’nun Beyarmudu beldesine olan uzaklığı ve bölgenin konumu dikkate alındığında Beyarmudu’na yeniden polis karakolu açma ihtiyacı doğduğunu vurgulayan Soyalan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ihtiyaçla karakol binasının yeniden açılabilmesi için Beyarmudu Belediyesi ile var olan protokol kapsamında belediyenin kullanımında olan bu binanın bir kısmı, 7 Haziran 2022 tarihinde tarafımıza geri teslim edilmiştir. Binanın karakol olarak faaliyete geçebilmesi için gerekli tadilatlar ivedilikle yapılarak hazır hale getirilmiştir. Toplam yedi oda ve bir hücreden oluşan Beyarmudu Polis Karakolu, bölgeye hizmet vermeye başlamıştır.”

Polis Genel Müdürlüğü’nün her zaman halkın hizmetinde olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurgulayan Soyalan, halkın desteğini almayan ve halktan kopuk bir polis teşkilatının başarılı olmasının mümkün olmayacağını belirtti.

Soyalan, “İşte bu anlayışla, tüm imkanlarımızı seferber ederek, Beyarmudu Bölgesinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına beldeye yeniden bir polis karakolu kazandırdık. Bu hizmetin gerçekleşmesinde, hiçbir zaman desteğini bizden esirgemeyen başta Güvvenlik Kuvvetleri Komutanımız Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Başbakanlık Müsteşarı Sayın Hüseyin Amcaoğlu ve Beyarmudu Belediyesi Başkanı Sayın İlker Edip’e bir kez daha huzurunuzda teşekkür eder, Karakolun Devletimize ve bölge halkına hayırlı olmasını temenni ederim” diyerek konuşmasını tamamladı.

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ın konuşmasının ardından açılışı yapılan bina gezildi. Tören, ikram ile sona erdi.