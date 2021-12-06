banner583
banner753
56 0
14 0
 
"Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi civarı ava kapatılmalı"
4 0
Kaymaklı zoru başardı
Kaymaklı zoru başardı
44 0
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u farklı geçti
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u farklı geçti
15 0
Ferrari'den bir
Ferrari'den bir "özel proje" daha
14 0
Kartal, kanatlanmayı unuttu
Kartal, kanatlanmayı unuttu
24 0
banner661
banner726

BES, Lapta Belediyesi'nde süresiz grev uyarısı yaptı

banner476

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya yazılı açıklamasında, Lapta Belediyesi’nde görevli üyeleriyle bugün yaptıkları detaylı görüşme neticesinde, maaşlar, intibaklar ve geçici ödemeleri konusunda 13 Aralık’a kadar adım atılmaması halinde süresiz grev dahil her türlü eylem ve yasal haklarını kullanacaklarını açıkladı

banner714
BES, Lapta Belediyesi'nde süresiz grev uyarısı yaptı
banner721

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Lapta Belediyesi’nde süresiz grev dahil her türlü eylem uyarısında bulundu.   

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya yazılı açıklamasında, Lapta Belediyesi’nde görevli üyeleriyle bugün yaptıkları detaylı görüşme neticesinde, maaşlar, intibaklar ve geçici ödemeleri konusunda 13 Aralık’a kadar adım atılmaması halinde süresiz grev dahil her türlü eylem ve yasal haklarını kullanacaklarını kaydetti.

Yalınkaya, çözüm bekleyen üç konuyu şöyle açıkladı:

“1.Halen ödenmeyen Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım 2021 ayları maaşlarının çalışanlara nasıl ödeneceğine dair bir ödeme planı hazırlanıp, tarafımıza sunulması; 2. 2010 yılında yapılan memur intibakları malumunuzdur. Ancak yasaya aykırı olarak bir önceki yönetim döneminde yapılan bazı atama ve yükselmelerin derhal iptali ve buna bağlı olarak yapılan usulsüz ödemelerin derhal durdurulması; 3. Geçici statüde Belediyeye istihdam edilen kişilere yapılan ödemelerin belediye tarafından ödenmesinin derhal durdurulması.”

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.