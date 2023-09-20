Beş çocuk öksüz kaldı

Haspolat’ta ikamet eden 31 yaşındaki 5 çocuk annesi Fatma Polat Çamlıca hayatını kaybetti.
Fatma Polat Çamlıca’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Çamlıca’nın cenazesi dün ikindi namazına müteakip saat 16:30‘da kılınan cenaze namazı sonrası Haspolat Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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