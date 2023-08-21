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Berova, yeni Ercan Havalimanı'nı ziyaret etti

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Berova, yeni Ercan Havalimanı'nı ziyaret etti
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Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, yeni Ercan Havalimanı'nın terminal, gümrük ve kargo bölümlerinde incelemelerde bulundu.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ziyarette Berova’ya T&T Havalimanı İşletmeciliği yetkilileri bilgi verdi.
T&T Havalimanı İşletmeciliği yetkililerinin gümrük binasının yakın zamanda hizmete gireceğini kaydettiği belirtildi.
Maliye Bakanı Dr. Berova’ya ziyaretinde, Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü Yusuf Ersoy, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Veysi Bozcan ile Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay eşlik etti.
 
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