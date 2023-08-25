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Berova ile Amcaoğlu, Gazimağusa Limanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu

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Maliye Bakanı Özdemir Berova ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gazimağusa Limanı'nı birlikte ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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Berova ile Amcaoğlu, Gazimağusa Limanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu
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Maliye Bakanı Özdemir Berova ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gazimağusa Limanı'nı birlikte ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
 
Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazimağusa limanında, Gümrük Dairesi, Serbest Liman Bölgesi, Gazimağusa Limanlar Dairesi’ni ziyaret eden Maliye Bakanı Özdemir Berova ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, liman işçileri ile de bir araya geldi.
 
Bakanlar, bölgede yaşanan sıkışıklığı gidermek adına gerekli çalışmaların başlatıldığını, kısa bir süre içerisinde sorunların aşılacağını kaydetti.
 
Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya buradaki ziyaretinde, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Veysi Bozcan ile Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay eşlik etti.
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