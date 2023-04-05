Berberoğlu unutulmadı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kurucu Genel Başkanı Ahmet Mithat Berberoğlu, dün 21’inci ölüm yıl dönümünde Karaoğlanoğlu’ndaki mezarı başında anıldı.

Anma töreninde konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ahmet Mithat Berberoğlu ve arkadaşlarını anarak, “Mücadele, onların arzu ettiği gibi, onlara yakışan bir şekilde, bundan sonra da devam edecek. Bizim için anıları her zaman yolumuzu aydınlatacak” dedi.

CTP’nin bu yıl 53’üncü yılına girdiğine dikkat çeken Erhürman, Ahmet Mithat Berberoğlu’nu anarken 53 yıl önceki koşulları hatırlamak gerektiğini vurguladı.

Tufan Erhürman, “Bugünküyle kıyaslanamayacak son derece güç koşullarda CTP, onun ve arkadaşlarının çok ciddi özverisiyle ve cesaretiyle kuruldu” dedi.

