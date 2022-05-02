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Benter’den ‘iyilik ve paylaşım’ vurgusu

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Benter’den ‘iyilik ve paylaşım’ vurgusu
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, vatandaşların bayramını kutladı.
Benter, “Ne kadar çok iyiliği yaşar ve yaşatırsanız, nene dedelerimizin vakıf anlayışını yarınlara taşıyabilirseniz, işte o zaman her yönüyle de bayrama kavuşmuş olursunuz“ mesajı verdi.
Benter, Ramazan Bayramının ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor, iyiliğin, paylaşmanın, birlik beraberliğin ön planda olduğu bir bayram temennisiyle tüm halkımızın bayramını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
 
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