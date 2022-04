Benter: “Kalpleri kazanmak hayatımızın parçası olmalı”

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, İslam dininde yapılacak en kötü şeylerden bir tanesinin kalp kırmak olduğuna dikkat çekti ve “İnşallah kültürümüzün bir parçası olan kalpleri kazanmak hayatımızın bir parçası olur” dedi

Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen “Gönül Köprüsü” projesi kapsamında dün akşam Cihangir’de iftar yemeği düzenlendi.TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğinde düzenlenen programa, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler de katıldı.İftar yemeği öncesinde Cihangir’de hane ziyaretleri de gerçekleştirildi, hediyeler dağıtıldı.BENTERKıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter iftar yemeği programında yaptığı konuşmada, İslam dininde yapılacak en kötü şeylerden bir tanesinin kalp kırmak olduğunu belirtti.Diğer taraftan kalp kazanmak, iyilik yaparak, insanları kazanmanın önemine dikkat çeken Benter, birkaç yıldır TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak köyleri ziyaret ederek, insanların kalbini kazanmaya çalıştıklarını kaydetti.Projenin isminin “Gönül Köprüsü” olduğunu hatırlatan Benter, aileler ve çocuklarla bir araya gelerek, Ramazan ayını birlikte geçirdiklerini söyledi.“İNŞALLAH KALPLERİ KAZANMAK HAYATIMIZIN BİR PARÇASI OLUR”Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ve TC Lefkoşa Büyüklelçisi Ali Murat Başçeri’ye projeye katkıları nedeniyle teşekkür eden İbrahim Benter, “İnşallah kültürümüzün bir parçası olan kalpleri kazanmak hayatımızın bir parçası olur” diye konuştu.Benter, sadece Ramazan ayında değil yıl boyunca kalp kazanmanın önemini vurguladı.ERENYurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren de, Türkiye’den kucak dolusu selamlarla KKTC’ye geldiklerini ifade ederek, 17-18 gün boyunca TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Yurt Dışı Türkler Başkanlığı olarak 2 bin 300’e yakın haneyi tek tek ziyaret ettiklerini belirtti.Ziyaretlerde TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının selamlarını ilettiklerini dile getiren Eren, KKTC’nin farklı köylerinde 3 bine yakın kişiyle iftarlar düzenlediklerini anlattı.“Bizleri biz yapan, bizleri bir millet haline getiren, bizleri birbirine bağlayan dini ve milli bayramlarımız var. Ortak acılarımız, ortak mutluluklarımız bizleri bir millet yapıyor” diyen Eren, Ramazan ayının Türk milletini birbirine kenetleyen en önemli zaman dilimlerinden bir tanesi olduğunu söyledi.Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın, yurtdışında yaşayan Türklerle ilgilenmek için kurulan bir kurum olduğunu ifade eden Abdullah Eren, “Kıbrıs’a gelirken her seferinde daha çok heyecanlanıyoruz” diyerek, geçmişte Kıbrıs’ta verilen mücadelelere işaret etti.“KKTC’NİN İNSANLARI HER TÜRLÜ GÜZELLİĞİ HAK EDİYOR”“KKTC her türlü iyiliği hak ediyor, KKTC’nin insanları her türlü güzelliği hak ediyor ” diye konuşan Eren, “KKTC’nin her zaman yeri bizde farklı” vurgusu yaptı.Vatandaşların Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutlayan Eren, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.Konuşmaların ardından yemek duası okundu. Daha sonra çocuklara hediyeler dağıtıldı.