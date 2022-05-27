“Ben çok demokratik bir kişiyim”

Cumhurbaşkanı Tatar, TDP Genel Başkanı Mine Atlı’dan neden davacı olduğunu açıkladı: “Amacı devleti yıpratmak. Şahsıma vatan haini, şerefsiz ve namussuz dedi”





Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı’yı polise şikayet etmesi üzerine başlayan mahkeme sürecine Rana Sarro’ya bir açıklama yaptı.

Atlı’yı sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle polise şikayet eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Ben çok demokrat bir kişiyim, eleştiriye hep açığım ama bunlar kasıtlı yapılmaktadır. Devleti yıpratmak için yapıyorlar. Örneğin yine hakkında dava açtığım Kubilay Özkıraç da bana ‘soytarı’ dedi. Bu hakaretler üzerine yasal yola başvurma hakkım yok mu?” diye sordu.

Tatar, Atlı’nın kendisine ‘vatan haini’, ‘şerefsiz’ ve ‘namussuz’ dediği için yasal yollara başvurduğunu da belirtti.



