Belediyeler: İmar yetkisinin belediyelerden alınması kabul edilemez

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin 80. Genel Kurul toplantısı bugün Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda yapıldı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği tarafından verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki toplantıda yapılan konuşmalarda imar yetkisinin belediyelerden alınmasının kabul edilemeyeceği vurgulandı ve mümkün olan en kısa zamanda konunun Başbakan ve yetkili makamlarla görüşülmesi yönünde oy birliğiyle karar alındı.

Askere verilen suyun bedeli konusunun da gündeme geldiği toplantıda, protokol imzalanması için Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a yetki verildi.

Toplantıda ayrıca, tüm belediyelerin 22 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Ülker Lefkoşa Maratonu’na destek vermesi yönünde tavsiye kararı alındı.

