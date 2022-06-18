

Ülke genelindeki 13 Belediye Başkanı, Belediyeler Birliği‘ne açık çağrıda bulunarak, bütünü temsil etmeyen işlevsiz yapının değişmesi gerektiğini ve bu sorumluluğun tarihsel olduğunu hatırlattı.



Yapılan ortak açıklamada, “Kıbrıs Türk yerel yönetim örgütlenmesinin gerek Belediyeler Reformu gerekse hizmet ve mali yeterlilik anlamında tarihi bir dönemden geçtiği vurgulandı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin, bu süreçte bütünü temsil etmeyen yapısı ile işlevsiz durumda olduğu belirtildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi;



Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği tarihsel görevini yerine getirmelidir: Güçlü bir yönetim şarttır



Kıbrıs Türk yerel yönetim örgütlenmesi gerek Belediyeler Reformu gerekse hizmet ve mali yeterlilik anlamında tarihi bir dönemden geçmektedir.



Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, bu süreçte bütünü temsil etmeyen yapısı ile işlevsiz durumdadır.



Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde güçlü bir yönetim oluşturmak her belediye başkanının tarihsel sorumluluğudur.



Güçlü ve bütünü temsil eden bir yönetim için kaybedecek tek bir günümüz yoktur.



Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, 20 Haziran Pazartesi günü için 74’üncü Genel Yönetim Kurulu toplantısı çağrısıyapmıştır.



Genel Kurul gündemine yetkili kurulların seçimi maddesi de dahil edilmelidir.

Bu genel kuruldan yeni ve güçlü bir yönetim çıkmalıdır.

Yeni ve güçlü bir yönetim ancak tüm renklerin, görüşlerin, fikirlerin temsiliyeti ile mümkündür.



Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin meşru olmayan mevcut yönetimi, belediyelerin birlik ve bütünlüğü ile yenilenmeli, bu tarihi süreçteki etkin yerini almalıdır.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin birliğini ve bütünlüğünü tesis etmek zorundayız, çünkü şu anki pozisyondan en fazla zarar gören belediyeler ve belediye başkanlardır. Bu yapının faturası hizmet hakkı gerileyen yurttaşa, maaş tehlikesi yaşayan çalışana çıkmaktadır.



Belediyelerin her gün haklarının çalındığı ve geleceğinin yeniden kurgulanmak istendiği bir ortamda belediye başkanları bu tarihsel görevi için sorumluluk üstlenmelidir.



Yerel yönetimlerde çalışan binlerce emekçinin geleceği risk altındadır.

Buna izin vermemeliyiz.

Yurttaşın hizmet hakkını korumalıyız.

Bunun için mutlaka birlik olmalıyız.

En geniş birliktelik ve en güçlü yönetim temsiliyetini başaracak kabiliyetimiz vardır.

Bu birliktelik ve deneyim geçmişte başarılmıştır.



Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni geniş katılımlı ve güçlü bir yönetim oluşturmak gayesiyle tarihi sorumluluğunu üstlenmeye davet ediyoruz.



Yeniden altını çiziyoruz: Bu sorumluluk tarihseldir!



Ahmet Y. Benli - Gönyeli Belediye Başkanı

Mehmet Harmancı - Lefkoşa Belediye Başkanı

Ahmet Latif - Akdoğan Belediye Başkanı

Ali Karavezirler - Değirmenlik Belediye Başkanı

Ali Öncü - İnönü Belediye Başkanı

Aziz Kaya - Lefke Belediye Başkanı

Cemal Erdoğan - Esentepe Belediye Başkanı

Cemil Sarıçizmeli - Mehmetçik Belediye Başkanı

Hasan Barbaros - Akıncılar Belediye Başkanı

Hasan Öztaş - Geçitkale Belediye Başkanı

Hulisi Manisoy - Alayköy Belediye Başkanı

Suphi Coşkun - Dipkarpaz Belediye Başkanı

Yüksel Çelebi - Dikmen Belediye Başkanı