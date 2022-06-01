“Beklentim irademe saygı duyulmasıdır”

Özersay, “Beklentim irademe saygı duyulması ve milletvekilliğinden çekilme talebimin kabul edilmesidir” dedi



Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı toplantısı çıkışında açıklama yapan Halkın Partisi (HP) Lefkoşa Milletvekili ve Genel Başkanı Kudret Özersay, “Beklentim irademe saygı duyulması ve milletvekilliğinden çekilme talebimin kabul edilmesidir” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı toplantısında milletvekilliğinden çekilmesine yönelik dilekçesinin değerlendirildiğini dile getiren Özersay, divanın dilelekçenin kabul veya reddine ilişkin değil başvurunun hür iradeyle yapılıp yapılmadığını değerlendirdiğini belirtti.

Özersay, dilekçedeki gerekçelerin konuşulduğunu, okunduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

“HP Lefkoşa milletvekili olarak KKTC’nin varlığına inanan bir vekilim; devletin itibarının korunmasına, demokrasiye, halk iradesine, devletin bağımsızlığına inanan ve bunun savunulması gerektiğini söyleyen bir vekilim. Bu çerçevede son aylarda ülkemizde yaşanan gelişmeler; yani Anayasanın göz ardı edilmesi, meşru olmayan bir hükümet kurulması, temsiliyeti ve tabanı olmayan bir hükümetin ısrarla ve inatla kurulması, Türkiye ile de aslında iradeye zarar verecek, halk iradesini erozyona uğratacak nitelikte ilişkilere girilmiş olması bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir.”

Bunu normal kabul etmemek, sineye çekmemek için bir duruş sergilemek adına bu kararı aldığını dile getiren Özersay, daha fazlasını önlemek adına bir duruşa ihtiyaç duyulduğunu, bu adımın buna yönelik atılmış bir adım olduğunu söyledi.

Bir kez bu kapı açılıp normalleştirildiği takdirde halk iradesine dayanmayan atamaya gelebilecek olan yapılarla karşı karşıya gelinebileceğini söyleyen Özersay, bunun kabul edilemeyeceğini, bugüne kadar Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadelenin bunun için olmadığını belirtti.

Özersay, divanın dün istifayı kabul ederek, ilk genel kurul toplantısında tercihen onaylanması için sevkine karar vermesini beklediğini söyleyerek, “Beklentim irademe saygı duyulması ve milletvekilliğinden çekilme talebimin kabul edilmesidir” dedi.

