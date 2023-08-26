Begüm Tekakpınar’dan duygusal paylaşım

Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde düzenlenen 3. "Meykin Asya" Uluslararası Müzik Festivali'nde birinci seçilen sanatçı Begüm Tekakpınar, kupasını dedesinin mezarına götürdü.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Begüm, şu ifadeleri kullandı:

“Aldım kupayı geldim dede bak!

Tüm tebrikler Kemal Tekakpınar’a, bana hep inandığı için…

