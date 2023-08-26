Begüm Tekakpınar’dan duygusal paylaşım

Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde düzenlenen 3. "Meykin Asya" Uluslararası Müzik Festivali'nde birinci seçilen sanatçı Begüm Tekakpınar, kupasını dedesinin mezarına götürdü.
Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Begüm, şu ifadeleri kullandı:
“Aldım kupayı geldim dede bak!
Tüm tebrikler Kemal Tekakpınar’a, bana hep inandığı için…
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