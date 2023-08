Begüm Tekakpınar’a Evkaf’tan takdir ve eğitim desteği

Her geçen gün ülkemizin adını farklı branş dallarından elde ettikleri başarılarla yurtdışında gündeme getiren gençlerimiz, Evkaf tarafından takdir ediliyor. Kırgızistan’da 3'ncüsü düzenlenen Uluslararası Meikin Asya Issık Göl Pop Müzik Yarışması’nda ilk kez KKTC’yi temsilen katılan ve katıldığı ilk temsiliyette müthiş bir başarıya imza atan Begüm Tekakpınar, Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’in misafiri oldu.

Yarışmaya kendi besteleriyle katılan Kıbrıslı Türk Sanatçı Tekakpınar, 13 ülke ve 16 kişi arasından ilk sıraya yerleşmeyi başardı. Görüşme esnasında gençlerin büyük başarılara imza atması noktasında motivasyonun önemli bir etken olduğunu belirten Benter, nice başarılara vesile olması maksadıyla Evkaf Genç Destek Ödüllerini vermeye devam edeceklerini de ifade etti.

Müzik kariyerinin henüz daha başındayken büyük bir başarı örneği gösteren Begüm Tekakpınar, Hollanda’da ArtEZ Institute of The Arts Üniversitesinde başladığı ikinci master programına Evkaf’ın desteğiyle devam edecek.