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BDDK yavru vatana imtiyaz tanıdı

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, KKTC'ye seyahat harcamalarına 3 ay taksit imkanının devam etmesine karar verdi.

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BDDK yavru vatana imtiyaz tanıdı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak olan seyahat harcamalarına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kredi kartlarına 3 taksit yapılabileceğine dair karar aldı.

BDDK'dan yapılan açıklamada, banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına dair 31.07.2023 tarihli ve 10631 sayılı Kurul Kararının, 31.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KKTC'ye ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme sürelerinin 3 ay olarak uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

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