Bazı Türk ve Rum siyasi partiler Ledra Palas Otel'de bir araya geldi.

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler Ledra Palas Otel’deki rutin toplantılar çerçevesinde dün yeniden bir araya geldi.

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler Slovakya Büyükelçiliğinin düzenlediği rutin toplantılar çerçevesinde dün Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) ev sahipliğinde yeniden bir araya geldi.





Ledra Palace Otel’de saat 14.00’te başlayan toplantıda toplantıya ev sahipliği yapan CTP’nin önerisi üzerine “Kıbrıs Çözüm Sürecindeki Çıkmazın Aşılmasının Aciliyeti” (The Urgency of Overcoming the Impasse on the Cyprus Peace Process) konusu ele alındı.





Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliğinden bu sabah verilen bilgiye göre, Türkiye ve Suriye’yi etkileyen deprem felaketinde yaşamını yitirenler için saygı duruşuyla başlayan toplantıda ayrıca, Adanın her iki kesimindeki yetkililer, kurumlar, diplomatik misyonlar, siyasi partiler, birlikler ve dernekler tarafından depremden etkilenen insanlara yönelik dayanışma dalgalarının takdir edildiği belirtildi.



Yapılan ortak açıklamada, “siyasi parti temsilcileri mevcut durumun Kıbrıs’ın geleceği açısında sürdürülebilir olmadığı hususunda görüş bildirdikleri ve her iki liderin BM himayesinde kapsamlı ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme ulaşılması adına yeniden görüşmelere başlamasının acil ihtiyaç olduğu” vurgulandı.





Ulusal Birlik Partisi (UBP) ortak açıklamaya çekimser kaldığını belirtti.





Partilerin bir sonraki toplantısının Rum Demokratik Cephe (DEPA) ev sahipliğinde 29 Mart’ta yapılacağı açıklandı.