Bazı belediye başkanları iş araçlarıyla birlikte deprem bölgesine gitmek için gemi ile yola çıktı

Gazimağusa limanından 100’den fazla ağır iş aracı, operatörleriyle birlikte deprem bölgesine gitmek için yola çıktı.



İş araçları AFAD koordinasyonunda deprem bölgesindeki enkazlarda arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek.

Deep Karpaz adlı geemide, aralarında vinç ve dozerlerin de bulunduğu 100’den fazla ağır iş aracı ve operatörleri bulunuyor.

Gemide ayrıca Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Alsancak-Lapta-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek de bulunuyor.





İş insanları ve belediyelere ait iş araçları ve operatörler, gönüllü olarak arama-kurtarma çalışmalarına katılacak, depremzedelerin enkaz altından kurtarılabilmesi için çaba harcayacak.





Başbakan Üstel Gazimağusa limanında yaptığı açıklamada iş araçlarının yarın İskenderun limanından AFAD’ın koordinasyonunda uygun görülen bölgelere gönderileceğini vurguladı. Üstel, ülkedeki seferberliğe belediyeler, iş insanları ve vatandaşların elinden geleni yaparak katıldığını ifade ederek gıda ve kıyafet gibi yardım malzemelerinin de tırlarla Türkiye’ye gönderilmekte olduğunu bildirdi.





Gazimağusa limanında açıklama yapan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, iş araçlarının AFAD’ın koordinasyonunda uygun görülen bölgelerde çalışmalara katılacağını vurguladı. Ataoğlu, “Türkiye ile dayanışma içindeyiz” dedi.

