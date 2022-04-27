Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 28 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında bölge alçak basınç sistemi ile ilk yarısı sıcak, ikinci yarısında ise üst atmosferdeki serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.Hava sıcaklığı bayramda düşecek.

Hava, hafta boyunca açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ilk yarısında 30 - 33 ºC, ikinci yarısında ise 26 - 29 ºC, sahillerde ise ilk yarısında 26-29 ºC ikinci yarısında ise 22-25 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek.