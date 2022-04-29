Bayram Yeri yeni yerinde

Uzun bir ayrılıktan sonra kapılarını açmaya hazırlanan Bayram Yeri, Fuar Alanı’ndaki içerisindeki evlendirme dairesinin arka bölümüne taşındı



Bayramların vazgeçilmezi, Bayram Yeri, uzun bir ayrılıktan sonra kapılarını açıyor.

Her bayram Lefkoşa Fuar Alanı’nda faaliyet gösteren Bayram Yeri bu bayram da yine çocukların akınına uğrayacak.

Ancak bayram yeri bu kez yer değişecek ve Fuar Alanı içerisindeki evlendirme dairesinin hemen arka bölümünde yer alacak.

Konula ilgili Aldağ Lunapark’tan yapılan açıklama şöyle:

“Değerli halkımız.

Uzun bir ayrılıktan sonra, Lunaparkımız bayramın birinci günü 2 Mayıs 2022 Pazartesi, Lefkoşa Fuar Alanı içerisindeki yeni yerimizde açılacaktır. Yeni yerimiz Fuar Alanı içerisindeki evlendirme dairesinin hemen arka bölümünde olup, anayoldan da rahat bir şekilde görünmektedir.

Lunaparkımız ayrıca bayram sonrasında da devamlı olarak açık kalacak ve siz kıymetli halkımıza hizmet vermeye devam edecektir.

Bayramda görüşmek dileğiyle...”



