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Bayram tatili huzur içinde sürüyor

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Bayram tatili huzur içinde sürüyor

Bugün Ramazan (Şeker)  Bayramı’nın ikinci günü.

Dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu; sevgi, saygı, hoşgörü, kardeşlik gibi manevi duyguların yoğunlukla yaşandığı bayramda dün olduğu gibi bugün de aile, eş dost- ziyaretleri sürdürülüyor. Kalabalık sofralar kurularak  ikramlar yapılıyor. Bayramların gözdesi çocuklar harçlıklarla sevindiriliyor.  Vefat edenler ise kabirlerinde ziyaret ediliyor.

Bu Ramazan Bayramı’nda pandeminin hafiflemesi nedeniyle  ev ziyaretlerinin daha kalabalık  gerçekleştiği gözlemleniyor.

POLİS BAYRAM ÖNLEMLERİ…

Polis Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nı halkın huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını açıkladı.

Ramazan Bayramı’nda vatandaşlar şikayetlerini ve yardım taleplerini “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarından kesintisiz 24 saat polise iletebilecek.

Polis, bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşlara; “Trafik kurallarına uyması, uymayanları uyarması ve alkollü araç kullanmaması” çağrısında bulundu.

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