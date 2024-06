Bayram heyecanı

Yarın arife, pazar günü ise Dört günlük Kurban Bayramı pazar günü başlıyor

Dört günlük Kurban Bayramı pazar günü başlıyor. Hafta sonu ile birleşen bayram tatili, beş gün olacak.

Bayram tatili boyunca 24 saat kesintisiz halkın hizmetinde olacak Polis Genel Müdürlüğü, vatandaşlara, alkollü ve süratli araç kullanılmaması uyarısı yaptı, “Trafikte önceliğiniz, sürat yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun” dedi.

Belediyeler de, her bayram olduğu gibi bu bayram da hizmetlerin aralıksız sürdürülebilmesi için tedbirlerini aldı.

Bayram namazı ülke genelindeki tüm camilerde saat 06.10’da kılınacak.

KURBANLIK FİYATLARI

Kurbanlık kuzu ortalama 13-17 bin TL arasında satışa sunulurken, dana ise 100-130 bin TL arasında alıcı buluyor.

CUMHURBAŞKANI TATAR VE EŞİ SİBEL TATAR HALKLA BAYRAMLAŞACAK

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, bayramın birinci günü saat 10.00’da Cumhurbaşkanlığında halkla bayramlaşacak.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel de, bayramın birinci günü UBP Genel Merkezi’nde saat 09.30’da partililerle bir araya gelecek.

Bayram süresince hava açık ve az bulutlu… Sıcaklık 38-41 derece dolaylarında

Bayramın birinci günü hava açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, diğer günler açık ve az bulutlu olacak. Bayram süresince sıcaklık iç kesimlerde 38-41, sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyredecek.

POLİS, 24 SAAT KESİNTİSİZ HALKIN HİZMETİNDE OLACAK

Polis Genel Müdürlüğü, bayram tatili boyunca 24 saat kesintisiz halkın hizmetinde olacak.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, hayatta vazgeçilmez bir önemi olan dini bayramların, toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendiği, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği ve umutların canlandığı müstesna günlerden biri olduğu vurgulandı.

Hoşgörü, barış ve kardeşlik ortamının toplumun tüm kesimlerinde oluşmasının, sorunların çözümünde de etkili olacağı ifade edilen açıklamada, “Halkımızın Kurban Bayramı’nı, huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmesi için, Polis Genel Müdürlüğü olarak görev ve sorumluluklarımızın gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini almış bulunmaktayız” denildi.

Açıklamada, şikayet ve yardım taleplerini değerlendirmek üzere, her zaman olduğu gibi bayram tatili süresince de, “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Narkotik” ve diğer telefon hatları ile kesintisiz olarak 24 saat halkın hizmetinde olunacağı belirtildi.

Bayram tatilinin uzun olması nedeniyle ev ve işyerlerinde olası yangın ve hırsızlığa karşı önlem alınması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ev ve iş yerlerinizden ayrılırken güvenlik sistemlerinizi kontrol edip, varsa güvenlik kamerası sisteminin aktif ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz ve kapı ile pencereleri mutlaka kilitleyiniz. Ayrıca elektrikle çalışan cihazları ve prizlerini de kontrol edip, yangına sebep olmayacak şekilde tedbirlerinizi alınız.”

“ALKOLLÜ İÇKİ TESİRİ ALTINDA OLDUĞUNUZ SÜRECE ARAÇ KULLANMAYINIZ”

Bayram tatili süresince trafiğin yoğunlaşacağına dikkat çekilen açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

“Kendinizin, sevdiklerinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için alkollü içki tesiri altında olduğunuz sürece araç kullanmayınız, gerekirse ulaşım hizmeti alınız.

Hayatımızın hiçbir zamanında elimizden bırakmadığımız ancak, sürüş esnasında dikkati dağıtarak trafik kazasına sebep olan cep telefonları ile ilgili bağlantımızı araç kullanırken tamamen kesmeliyiz.

Ağır yaralanmalı ve ciddi hasarlı trafik kazalarında, ‘emniyet kemerinin’ hayat kurtardığını unutmayınız.”

Emniyet Kemeri Yasası’nda belirtilen kurallara işaret edilen açıklamada, çocuk araç koltuğu bulunmayan motorlu araçlarda, 3 yaşından küçük çocukların taşınmasının yasak olduğu ifade edildi.

Boyları 135-150cm arasında olan çocukların, motorlu araçların arka koltuğunda oturup emniyet kemeri takması, boyları 135 cm’den kısa olan çocukların ise arka koltuğa monte edilecek çocuk araç koltuğunda emniyet kemeri takmasının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, “Boyları 150 cm’den kısa olan çocukların, motorlu araçların ön koltuğuna oturması yasaktır” denildi.

“SÜRATLİ ARAÇ KULLANMAYIN”

Motorlu araçlar içerisinde seyahat eden herkesin mutlaka emniyet kemeri takması gerektiği belirtilen açıklamada, “Süratli araç kullanmayınız. Trafikte önceliğiniz, sürat yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun” vurgusu yapıldı.

Motosiklet tipi (motorlu üç tekerlerkli, motobisiklet ve ATV dahil) araçları kullanan sürücüler ve yolcuların, can güvenliklerini sağlamak amacıyla “koruyucu kask” takmasının zorunlu olduğu hatırlatılan açıklamada, halkın, Kurban Bayramı kutlandı, sağlıklı, huzurlu ve kazasız bir bayram geçirilmesi temenni edildi.