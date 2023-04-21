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Bayram başladı

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Üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı bugün başladı

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Bayram başladı
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İslam aleminin iki bayramından biri olan Ramazan (Şeker) Bayramı bugün başladı.
Arife olan dün tutulan son orucun ardından bugün başlayan Ramazan Bayramı, 3 gün sürecek ve Pazar günü sona erecek.
KKTC'de tüm camilerde Bayram Namazı, bugün saat 06.39’da kılınacak.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, bugün saat 10.30'da Cumhurbaşkanlığında halkla bayramlaşacak.
 
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