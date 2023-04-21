Bayram başladı

Üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı bugün başladı

İslam aleminin iki bayramından biri olan Ramazan (Şeker) Bayramı bugün başladı.

Arife olan dün tutulan son orucun ardından bugün başlayan Ramazan Bayramı, 3 gün sürecek ve Pazar günü sona erecek.

KKTC'de tüm camilerde Bayram Namazı, bugün saat 06.39’da kılınacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, bugün saat 10.30'da Cumhurbaşkanlığında halkla bayramlaşacak.

