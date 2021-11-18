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Bayrak tepkisi özür diletti

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KKTC bayrağı, 15 Kasım’da Londra’daki Waltham Forest Town Hall’da göndere çekildi. İngiltere’de yaşayan Rumlar, olaya tepki gösterdi, Belediye Meclisi Başkanı özür diledi

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Bayrak tepkisi özür diletti
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KKTC bayrağının, KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla geçtiğimiz Pazartesi sabahı Londra’daki Waltham Forest Town Hall’da göndere çekilmesine İngiltere’de yaşamını sürdüren Rumlar, İngiliz politikacılar ve vatandaşlardan tepki geldiği iddia edildi.
Bayrağın göndere çekilmesinin, söz konusu belediye meclisinin onayıyla, belediye meclisindeki Kıbrıslı Türkler ve vatandaşlar tarafından organize edildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, tepkilerin ardından Belediye Meclisi Başkanının özür dilediğini öne sürdü.
Gazeteye göre Waltham Forest Belediye Meclisi Başkanı Grace Williams şu iddialarda bulundu;
“Waltham Forest Belediye Meclisi, Kuzey Kıbrıs bayrağının göndere çekilmesinin yarattığı durumdan ötürü özür diliyor. Bunun Birleşik Krallık hükümeti tarafından tanınmayan ihtilaflı bir bölge olduğunu kabul ediyoruz ve bu bayrağı gelecekte yeniden göndere çekmeyeceğiz.”
Williams “bu olayın, Kıbrıs’ın kuzeyindeki yasadışı yönetimin ve Kıbrıs’ın yasadışı bölünmesinin arka kapıdan tanınmasının sağlanması çabasına benzediği” iddiasında da bulundu.
 
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