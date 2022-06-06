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Baybars ve Rogers’e ihraç talebi

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Halkın Partisi, Baybars ve Rogers’a kapıyı gösterdi

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Baybars ve Rogers’e ihraç talebi

HP Parti Meclisi, “sine-i millet” kararına rağmen istifa etmeyeceklerini açıklayan Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers'ı partiden ihraç talebiyle Disiplin Kurulu’na sevk etti
 
 
Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi, geçtiğimiz haftalarda Parti Meclisi‘nde alınan “sine-i millet” kararına rağmen istifa etmeyeceklerini açıklayan Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers'ı partiden ihraç talebiyle Disiplin Kurulu’na sevk etti.
HP Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu, Parti Meclisi’nin toplandığını ve Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’ın ‘partiden ihraç talebiyle Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi’ kararının alındığını açıkladı.
Tokatlıoğlu, bundan sonraki süreç ile ilgili olarak Halkın Partisi Merkez Disiplin Kurulu’nun yetkili olacağını da belirtti.
HP Parti Meclisi'nin sine- millet kararının ardından Genel Başkan Kudret Özersay 26 Mayıs'ta Meclis'e çekilme istemiyle başvurmuş; Baybars ve Rogers ise 2 Haziran'da yaptıkları açıklamada "Meclisi sahipsiz, halkımızı yalnız bırakmayacağız" diyerek istifa etmeyeceklerini duyurmuşlardı.
 
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