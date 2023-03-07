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BAY-SEN, kadın üyelerine hediye vermek yerine depremzedelere temel gıda paketleri dağıtacak

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BAY-SEN, kadın üyelerine hediye vermek yerine depremzedelere temel gıda paketleri dağıtacak
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BRTK Çalışanları Sendikası (BAY-SEN), bu yıl Kadınlar Günü’nde kadın üyelerine hediye vermek yerine Türkiye’deki depremden etkilenerek Kuzey Kıbrıs’a gelen depremzedelere temel gıda paketleri dağıtacak.
BAY-SEN Başkanı İbrahim Kanat imzasıyla yapılan açıklamada, sendikanın emekçi kadınların daha onurlu yaşam ve hayat mücadelelerinde yücelmeleri için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dayanışma içerisinde olacağı vurgulandı ve tüm kadınların günü kutlandı.
Açıklamada, “BAY-SEN olarak bizler bu yıl çalışan kadınlarımıza vermeyi planladığımız anı hediyelerini yine çalışanlarımızın anlayış ve hoşgörüsüne sığınarak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminden etkilenerek ülkemize sığınan depremzedeler için kullanmayı uygun bulduk. Bu vesile ile hazırladığımız temel gıda paketlerini dağıtmaya başladık. Tekrardan deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarını kaybedenlere sabır ve metanet diliyoruz” denildi.
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