Bay-Sen, 7 aylık ek mesailerini istiyor

Bay-Sen, 7 aylık ek mesailerin 22 Eylül'e kadar ödenmemesi halinde eylem dahil tüm yasal hakları kullanacaklarını açıkladı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı İbrahim Kanat, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) çalışanlarının fazla mesailerinin ocak ayından beridir ödenmediğini kaydetti.

Kanat, 7 aylık ek mesailerin en geç 22 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar ödenmemesi halinde eylem dahil tüm yasal haklarını kullanacaklarını bildirdi.

Kanat yaptığı yazılı açıklamada, Bay-Sen ile BRTK arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesinin, “Fazla Mesai” yan başlıklı maddesinde, “ek mesailer en geç 1 ay içerisinde ödenir” ibaresinin yer aldığını belirterek, 50/1983 sayılı BRTK Yasası’nın 74. maddesinin 3. fıkrası gereği ek mesailerin, 7/79 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nda belirtilen esaslar çerçevesinde ödendiğini ifade etti.

Kanat, 7/79 sayılı yasanın 27.maddesinin 4.fıkrasında, “ek mesailer en geç 1 ay içerisinde ödenir” şeklinde ibare yer almasına binaen söz konusu maddeye ve yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesine uyulmadığını ve BRTK çalışanlarının fazla mesailerinin Ocak 2023 ayından beridir ödenmediğini kaydetti.

BRTK çalışanlarının, BRT Kurumunun devamlılığını ve sürekliliğini sağlayabilmesi için ek mesai yaptığına işaret eden Kanat, “Ocak 2023, Şubat 2023, Mart 2023, Nisan 2023, Mayıs 2023, Haziran 2023, Temmuz 2023 aylarına ait toplam 7 aydır ek mesailer tarafınızca ödenmemekte ve kurum çalışanları mağdur edilmektedir” dedi.

Toplu İş Sözleşmesinin 26.maddesi, 7/79 sayılı yasanın 27/4 maddesi gereği toplam 7 aylık ek mesailerin en geç 22 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar ödenmesini talep eden İbrahim Kanat, ek mesailerin ödenmemesi halinde eylem dahil tüm yasal hakların kullanılacağı uyarısında bulundu.

