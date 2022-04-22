Meclisin çalışamaz hale geldiği ve ülke siyasetinin tıkandığı gerekçesiyle 23 Ocak’ta gerçekleştirilen erken genel seçim sonrası topluma “5 yıl istikrar” vadederek kurulan UBP-DP-YDP hükümetinin 2 ayda istifa etmesi, akıllara “Başkanlık sistemi için zemin hazırlığı mı yapılıyor?” sorusunu getirdi





Faiz Sucuoğlu ile Sunat Atun arasındaki güç savaşı hükümetin sonunu getirdi. Başbakan Sucuoğlu, Maliye Bakanı Sunat Atun’u görevden alamadı, hükümetin istifasını sundu.

Bunca yaşanan kaostan sonra, kimin bu işten karlı çıktığını çözemeyen ve zamların da geri alınmayacağını öğrenen yurttaşların isyanı daha da büyüdü.

Cumhuriyet Meclisi’nin çalışamaz hale geldiği ve ülke siyasetinin tıkandığı gerekçesiyle alınan karar sonrası; 23 Ocak’ta gerçekleştirilen erken genel seçim sonrası topluma istikrar vadederek kurulan UBP-DP-YDP hükümetinin kurulmasının üzerinden ise sadece 2 ay geçmesine rağmen hükümet istifa etti ve yeni bir hükümet arayışına girildi. Sil baştan yeni bir hükümet kurulabilmesi için Cumhurbaşkanı Tatar’ın siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştirerek hükümet kurma görevini vermesi bekleniyor.

Hükümetin istifasının ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu ve hükümet ortakları Fikri Ataoğlu ile Erhan Arıklı, ağız birliği yapmışçasına ‘geniş tabanlı bir hükümet kurulması’ gerektiğini dile getirdi.

23 Ocak seçimlerinin ardından defalarca kez geniş tabanlı ve nisap sorunu yaşamayacak bir hükümet kurma isteğini sıklıkla dile getiren Sucuoğlu, “Meclis aritmetiğinde, UBP’siz bir hükümet formülü yok” sözleriyle, muhalefete mesaj gönderdi.

Günden güne yozlaşıp çıkmaza giren ve seçimlerinde çare olmadığı ülke siyasetinde yaşanan bu kaosun perde gerisinde topluma ‘sistem değişikliği’nin empoze edilmeye çalışıldığı öne sürüldü.

Siyasi kulislerde; uzun süredir gündemde olan ‘Başkanlık Sistemi’nin hayata geçirilebilmesine zemin hazırlamak amacıyla, ülke siyasetinin sürekli bir çıkmaza sürüklendiği iddiaları güç kazandı.

“Vatandaşa parlamenter sisteme karşı bir bezdirme politikası mı uygulanıyor?” sorusunu akıllara getiren bu olayların akabinde, yakın bir zamanda başkanlık sisteminin ciddi şekilde ele alınması bekleniyor.

