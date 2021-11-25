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Başkanların eşleri Lefkoşa’yı gezdi

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LTB, CHP’li belediye başkanlarının eşlerine yönelik gezi düzenledi

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Başkanların eşleri Lefkoşa’yı gezdi
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Lefkoşa Türk Belediyesi, temaslarda bulunmak için gelen Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanlarının eşlerine yönelik, hem başkent Lefkoşa’yı hem de LTB’nin sosyal belediyecilik hizmetlerini tanıtan gezi düzenledi.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın eşi İsmet Cabacaba ev sahipliğindeki geziye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın eşi Neptün Soyer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı’nın eşi Meral Seçer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı’nın eşi Nazan Savaş ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı’nın eşi Nuray Karalar katıldı.
Gezi kapsamında El Ele Kreşi, Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi, Dayanışma ve Eğitim Merkezi, yeni yapılan Kadın Sığınma Evi ile Paylaşım Mutfağı ziyaret edildi. Konuklar için ayrıca Surlariçi’nin tarihi simgelerinden Dikilitaş’tan başlayarak Büyük Han, Kumarcılar Hanı, Selimiye Meydanı, Selimeye Camii, Lefkeliler Meydanı ve Lokmacı sınır kapısı bölgesine gezi düzenlendi.
 
 
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