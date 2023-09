Başkan Savaşan başkanlığında ilk toplantı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu, yeni İlçe Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan başkanlığında ilk toplantısını yaptı.Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Ahmet Savaşan, yönetim kurulu üyeleri ile partinin bölgesel çalışmalarını istişare etti. Savaşan ayrıca, Lefkoşa İlçe Başkanlığı’nın yakın dönem çalışmalarını da koordine etti.UBP'den yapılan açıklamaya göre, toplantıyla ilgili konuşan UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Ahmet Savaşan, amiral gemisi Lefkoşa’yı, UBP için daha güçlü hale getirmek için kolları sıvadıklarını söyledi.Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel yanı sıra partinin tüm organlarıyla iş birliği içinde çalışacaklarını ifade eden Savaşan, “Onurlu bir görevi üstlenmenin heyecanını yaşıyorum. Lefkoşa güçlüyse, her bölgemiz güçlüdür, her bölgemiz aktiftir. Sadece partinin değil, ülkenin bütünsel sorunlarını da yakından izleyeceğiz, görüşler alacağız, vatandaşımızı daha çok dinleyeceğiz. Birlik beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz ve ileriye daha aydınlık bakacağız” dedi.Savaşan “Tek kişiyi bile kaybetme lüksümüz yok. Mevcutun yanına birer birer insan kazanacağız ve daha da büyüyeceğiz” diye konuştu.Savaşan, “Yeni bir dönem olacak. Ciddi bir tempo ve vizyon ile çalışılacağız. Kadınlarımız, gençlerimiz, her adımda, her çalışmamızda bizimle olacak. Hepimiz için hayırlı olsun” diye ekledi.