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“Basın özgürlüğüne dair kaygımız var”

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Gazeteciler Birliği, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle Meclisi önünde ülkedeki basın ve ifade özgürlüğüne dair kaygılarını dile getirdi ve posta güvercini uçurdu

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“Basın özgürlüğüne dair kaygımız var”
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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü etkinliklerine Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yaparak ve basın özgürlüğü ile ilgili sloganlar taşıyan posta güvercinleri uçurarak başladı.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle düzenleyeceği etkinlikler dizisine, Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yaparak başladı. “Temel hak ve özgürlüklerimiz dokunulamaz, devredilemez, vazgeçilmez” yazılı pankartın açıldığı etkinlikte; “Susma özgürleş”, “Basın özgürlüğü hayatın özgürlüğü” ve “Özgürlük senden büyük, dokunma” sloganlarını taşıyan posta güvercinleri uçuruldu.
KTGB Başkanı Emin Akkor konuşmasında, Gazeteciler Birliği için basın özgürlüğünün vazgeçilmez olduğunu ve bundan asla ödün vermeyeceklerini vurguladı.
Geçen yıl “Özgürlük Senden Büyük #Dokunma” sloganıyla yaptıkları “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemine işaret eden Akkor, “Geçmiş yıllarda süregelen basın özgürlüğünü kısıtlayıcı anlayışların devamı geçtiğimiz yıl için de bizler için tehlike oluşturmaya devam etti. Dört yasa tasarısı ile mücadele etmek zorunda kaldık ki bu yasa tasarıları basın özgürlüğünden öte toplumun ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı düzenlemelerdi” dedi. Akkor, basın özgürlüğünükısıtlayıcı girişimlerin yansıması ile Kuzey Kıbrıs’ın Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde de gerilediğini vurguladı.
Emin Akkor’un konuşmasının ardından Genel Sekreter Damla Soyalp, KTGB Yönetim Kurulu adına basın açıklamasını okudu.
Kuzey Kıbrıs’ın Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 2021’de 76’ncı sırada yer alırken, 2022’de 81’inci sıraya gerilediğinin kaydedildiği açıklamada, “Kıbrıs Türk medyasının bu endekste ilk 10’da yer alacağı günleri görebilmeyi istiyoruz” denildi.
Açıklamada ülkedeki basın ve ifade özgürlüğüne dair kaygılar dile getirildi.
 
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