Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğüne deneyimli isim

Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğüne deneyimli bürokrat İlgen Bağcıer atandı.



Yıllardır devlet kademelerinde üst düzey görevlerde bulunan ve başarısıyla göz dolduran Bağcıer, azmi, sorunlara çözüm odaklı anlayışı ve yardımseverliği ile herkesin takdirini kazanan bir isim olarak biliniyor.



Bağcıer, 10 yıl Dışişleri Bakanlığı’nda Protokol Dairesi’nde, sonrasında Cumhurbaşkanlığı’nda Kurumsal İletişim bölümünde çalışmış, ardından Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı’nda ve İçişleri Bakanlığı’nda özel kalem müdürlüğü yapmıştı.



İlgen Bağcıer ayrıca Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmüştü.



Kadınların üst düzey yönetim kadrolarında yeterince yer almadığı ülkemizde Bağcıer’in bu göreve getirilmesi, memnuniyetle karşılandı.





