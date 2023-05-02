Başbakanlık ile SAN-HO arasında “Güneş Enerjisi Yatırım Protokolü” imzalandı

Protokolle, Serhatköy’e 25 megavatlık güneş enerjisi santrali kurulacak ve iki odanın üyelerine bu sistemden yararlanma imkânı sağlanacak

Başbakanlık ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ortak kuruluşu SAN-HO Kuzey Enerji Şti Ltd. arasında “Güneş Enerjisi Yatırım Protokolü” imzalandı.

Protokolle, Serhatköy’e 25 megavatlık güneş enerjisi santrali kurulacak ve iki odanın üyelerine bu sistemden yararlanma imkânı sağlanacak.

Dışişleri Bakanlığı, Uğur Umar Konferans salonunda düzenlenen imza töreninde protokole Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacı ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner imza koydu.

-Çağıner

İmzaların atılmasının ardından ilk konuşmayı Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner yaptı. Çağıner, bugün ülkenin en büyük sıkıntılarından olan enerji üretimi konusuna çare bulmak adına önemli bir adım atıldığını söyledi.

Konuşmasında Başbakan Üstel ve hükümete teşekkür eden Çağıner, bu gibi büyük projeleri hayata geçirmenin kolay olmadığını anlattı.

25 megavatlık bir santralin ilk adımının atıldığını ve bir sene gibi kısa bir sürede Serhatköy’deki panellerin açılışını yapmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Çağıner projenin hayata geçmesine katkı koyanlara da teşekkür etti.

-Kamacıoğlu

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ise konuşmasında proje için yaklaşık bir yıldır çalıştıklarını anlattı.

Başbakan Ünal Üstel döneminde yakaladıkları istikrar ve kendilerine gösterilen yardım için memnuniyetini ifade eden Kamacıoğlu, proje sayesinde sanayicinin önümüzdeki 10-15 yılda ihtiyaç duyduğu enerjinin neredeyse yarısının karşılanabileceğini anlattı.

-Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da sanayi ve hizmet sektörünün nasıl daha iyi hale getirilebileceğinin yollarını zorladıklarını kaydetti.

Amcaoğlu, yeşil enerji ve sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için enerjiyi daha ekonomik hale getirmek gerektiğine işaret ederek protokolün bir başlangıç olduğunu belirtti.

Projenin girdi maliyetlerini aşağıya çekmek ve rekabet edilebilirliği artırmak adına da çok önemli olduğunu anlatan Amcaoğlu ülkedeki üreticilerin önünü açmak için çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de konuşmasına, çok önemli bir güne tanıklık edildiğini söyleyerek başladı. Bunun bir başlangıç olması gerektiğini kaydeden Üstel, tüm sektörlerle aynı güzel adımları atmak istediklerini belirtti.

“Biz bir adayız ve ekonomimiz turizm eğitim ve üretimdir” diyen Üstel bunlar için enerji gerektiğini anımsattı.

Kaliteli ve sürdürülebilir bir enerji var ise bu sektörlerin lokomotif sektör olmaya devam edeceğini, aksi halde sıkıntılar yaşanacağını anlatan Üstel, enerjiye bu bakış açısıyla baktıklarını belirtti.

Arz güvenliğini sağlamanın ve kaliteli enerjiye ulaşmanın yollarını aradıklarını dile getiren Üstel, “Ülkemizi seviyoruz, ülkemizin geleceğini aydınlatmak için ekonomiyi daha verimli hale getirmek için enerjiyi masaya yatırdık ve enerji üzerine çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Enerji verimliliğine ulaşmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Başbakan Üstel, bu çalışmaları sektör temsilcileri ile birlikte yürüttüklerini de kaydetti.

Her yaz sezonunda yaşanan sıkıntıların ortada olduğunu anlatan Üstel bundan bir ay önce Türkiye ile imzalanan mali iş birliği protokolüne işaret etti.

Bu protokoldeki maddelerden birinin de enerjide arz güvenliği olduğuna işaret eden Üstel, bu çerçevede yarın ASELSAN temsilcilerinin ülkeye gelerek SCADA yöntemi hakkında çalışmalar yapacağını belirtti.

Bütün bunların turizm, ekonomi, üretim ve insanların refahı için olduğunu anlatan Üstel, elektrikteki arz güvenliğini sağlamak ve kaliteyi artırmak için Türkiye’den kablo ile elektrik getirmek için çalışmaların da başlatıldığını kaydetti.

Kablo ile elektrik sayesinde arz güvenliğinin sağlanacağını anlatan Üstel, bunun yanında yeşil enerjinin de önünü açmayı amaçladıklarını anlattı.

