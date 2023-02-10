“Uyku tulumu ve uyku matı, el feneri, battaniye, kuru gıda, çocuk maması ve biberon, hijyen malzemesi, tüp”

Başbakanlık deprem bölgeleri için öncelikli ihtiyaç listesi açıkladı. Yapılan açıklamada depremde etkilenen afet bölgelerinde kullanılmak üzere bağış yapmak isteyen vatandaştan, KKTC Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi (KKTC AFAD) tarafından belirlenen öncelikli ihtiyaç listesine göre bağışta bulunmaları rica edildi.

Buna göre öncelikli ihtiyaçlar şöyle açıklandı: “Uyku tulumu ve uyku matı, el feneri, battaniye, kuru gıda, çocuk maması ve biberon, hijyen malzemesi, tüp”

Bağış yapmak isteyenler yardım malzemelerini Atatürk Kapalı Spor Salonu’ndaki KKTC AFAD yetkililerine teslim edebilecek. Yardım Toplama Merkezi Cumartesi ve Pazar günü de açık olacak.

