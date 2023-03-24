Başbakan Üstel , Osman Örek'in 24. ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başbakanlarından merhum Osman Örek'in, Kıbrıs Türk siyasetinin simge isimlerinden biri olduğunu kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel'in Kıbrıs Türk Federe Devleti Başbakanlarından Osman Örek'in 24. ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üstel mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin yetiştirdiği çok değerli hukukçu, yazar ve siyasi liderlerinden biri olan, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başbakanlarından ve Ulusal Birlik Partisi eski genel balkanlarından, Merhum Osman Örek’i ölümünün 24. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.

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​Hukukçu kimliğiyle Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası ve Kıbrıs Cumhuriyeti Kuruluş Anlaşmalarının hazırlanması sürecinde Londra Komitesi’nde Türk Toplumu Heyeti Başkanlığı görevini de yürüten, aynı zamanda kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti kabinelerinde de 3 Türk bakandan biri olarak görev yapan Osman Örek, Milli mücadele yıllarında Devletimizin kuruluş çalışmalarında da aktif roller üstlenmiş ve Kıbrıs Türk siyasetinin simge isimlerinden biri haline dönüşmeyi başarmıştır.

Bu vesile ile Merhum Başbakanımız Sayın Osman Örek’in manevi huzurunda saygıyla eğiliyor, aramızdan ayrılışının 24. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyorum.”