Başbakan Üstel, Girne Polis Müdürlüğü’nü ziyaret etti

Başbakan Ünal Üstel, bugün Girne Polis Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Girne Polis Müdürlüğü Şeref Defteri’ni imzalayan Başbakan Üstel, bölgenin durumu hakkında Girne Polis Müdürü Gökay Karagil’den bilgi aldı.

Başbakan Üstel yaptığı açıklamada, polis teşkilatının, gece gündüz demeden özverili bir şekilde yaptığı çalışmaların, halkın huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesi adına son derece önem arz ettiğini vurguladı.

Üstel, “Bu bağlamda polis teşkilatımıza yapmış oldukları zorlu görevlerinde göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.