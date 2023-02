Başbakan Üstel, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ni ziyaret etti

Başbakan Ünal Üstel, bakanlar ve bir heyetle birlikte, depremde 25 öğrenci ve 4 eğitmenini kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında hayatını kaybeden çocukların aileleri de hazır bulundu.

Başbakan Ünal Üstel, bakanlar ve bir heyetle birlikte, depremde 25 öğrenci ve 4 eğitmenini kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında hayatını kaybeden çocukların aileleri de hazır bulundu.Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, ziyaret sırasında yaşamını yitiren çocukların aileleriyle de ayrı bir toplantı yapan Üstel, ailelere süreçlerle alakalı bilgi verirken, çocuklarının isimlerini taşıyacak projelerle ilgili ailelerin görüşlerini aldı.Başbakan Ünal Üstel, ziyarette şu açıklamayı yaptı:“Türkiye’de yaşanan asrın deprem felaketi bizim için asrın acısına dönüşmüştür. Kıbrıs Türk tarihi böyle bir acıyı ne yaşamış ne görmüştür. Acılarınız, acılarımızdır. Evlatlarınızın yasını sadece siz değil tüm halkımız da tutuyor. Adıyaman’a olabildiğince çok sayıda evladımıza ulaşmak için gittik ama maalesef olmadı.Kelimelerin yetersiz kaldığı, tarifsiz kederler yaşadınız, yaşadık, hala yaşıyoruz. Kıbrıs Türk Halkı hala daha ortak acıları ve ortak sevinçleri birlikte yaşıyor. Yürekten hiddesiyor. İnsanlarımız zor süreçlerde bir birlerine kenetlenebiliyor. Devlet denen şey bir gün hepimize lazım olabilir. O yüzden bu devleti, ihtiyaç duyduğumuzda yanımızda durabilsin diye olabildiğince güçlendirmeliyiz ve ayakta tutmalıyız. Şimdi çok farklı ve çok önemli işlerimiz var. Bunlardan birincisi; ülkemizi, olası böyle büyük felaketlere hazır hale getirmek ve bunların bir daha yaşamamayı sağlamak. Diğer yandan, şampiyon meleklerimizi asla unutturmayacak gerekli girişimleri yapmak ve cezalıların mutlaka cezalarını çekmesini sağlamak.”Başbakan Üstel, bununla alakalı olarak, “şampiyon meleklerin görev şehidi ilan edildiğini” hatırlatarak, “Şehitlik düzenlemelerini de yapacağız. Şampiyon meleklerimizin adını Türkiye’de kurulacak Kıbrıs Köyüne de isimlerini vereceğiz. Bugün burada sizlerin de huzurunda şampiyon meleklerimizin adını taşıyacak bir spor salonu yaptırmak için çalışmalarımızı başlatıyoruz” dedi.-Ailelerin uygun gördüğü yere anıtÜstel, ailelerin uygun gördüğü yere, çocukları asla unutturmayacak anıtlarını da yapacaklarını ifade ederek, şöyle devam etti:“Belediye başkanımız zaten burada ve 3 farklı yer önerisinde bulundu. Ailelerimiz de bu konuda bir karar üretince onun da yapımına başlıyoruz. Belediye başkanımız ve diğer bölgelerde oturan insanlarımızın bağlı bulunduğu belediyeler, çocuklarınızın isimlerini sokak veya caddelere de verecekler. Depremde ailelerini kaybeden çocuklarımızın eğitimlerinin yarım kalmaması için de gerekli adımları da attık atıyoruz. Henüz açıklamadığımız, ve buradan açıklayacağım 2 konu daha var.6 Şubat’ı deprem farkındalığını artırmak ve çocuklarımızın acısını tutmak için bir yas günü olarak ilan ediyoruz. Başbakanlığımız ve voleybol federasyonu görüşmeleri başladı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenecek, Başbakanlık Şampiyon Melekler Turnuvası’nı da müsabaka takvimine aldırıyoruz.Çocuklarımıza mezar olan bu hatalı yapıları yapanlardan gerekli hesabın sorulması için hükümet olarak tüm girişimleri yaptık. Süreci hem biz hem de mecliste kurulan komitemiz takip ediyor.Sizlere buradan açıkça söz veriyorum. Biz bu konuda elimizden gelen her şeyi yapacağız. Asla bundan kuşkunuz olmasın. Bu işin peşini de bırakmayacağız. Bu işin peşini bırakanın halk da peşini bırakır. Bu çocukların arkasında devletleri var. Şampiyon melekler artık sadece sizlerin değil bu ülkenin her bir ferdinin de evlatlarıdır. Bizimle birlikte hareket etmeye devam edin.Bu vesile ile bir kez daha şampiyon meleklerimize Allah’tan rahmet, size de başsağlığı diliyorum. Ülkemizin başı sağolsun. Unutmayacağız, unutturmayacağız, onların yaşamlarını ellerinden alanların hesabını da soracağız.”Açıklamada, “Ünal Üstel’in konuşmasından sonra söz alan ailelerin tamamı, deprem süreci boyunca ailelalerin yanında duran hükümete ve bakanlara ve başbakana ayrı ayrı teşekkürlerini sundular” ifadeleri yer aldı.Açıklamada, ailelerin toplantıda üzerinde en çok durdukları 4 madde ise şöyle sıralandı:“Çocukların eğitime devam ettikleri okulların depreme dayanıklılık testleri hemen yapılsın. Yargı süreçleri yakından izlensin ve sonuca ulaştırılsın. Çocukların isimlerini taşıyacak eserlerle ilgili olarak aileleri görüşleri doğrultusunda hareket edilsin. Deprem süreci içerisinde devlet yetkililerinin haricinde yayın yapan halkı yanıltan, ailelerin derin bunalım yaşamasına ve psikolojik sarsıntı geçirmesine neden olan sosyal medya postlarını atan sözde kişilere yönelik devlet adli soruşturma başlatılsın.”Başbakan Ünal Üstel, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde açılan taziye defterini imzalayıp, "Sizleri asla unutmayacağız” yazdı.