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Başbakan Üstel 19 Mayıs nedeniyle mesaj yayımladı

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Başbakan Üstel: “100 yılı aşkın bir süredir, Atatürk’ün, gençlere duyduğu güveni Türk gençliği boşa çıkarmamış ve cumhuriyete sahip çıkmıştır"

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Başbakan Üstel 19 Mayıs nedeniyle mesaj yayımladı
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Başbakan Ünal Üstel, Türk gençliğinin 100 yılı aşkın bir süredir, Atatürk’ün, gençlere duyduğu güveni boşa çıkarmadığını ve cumhuriyete sahip çıktığını kaydetti.
Başbakan Ünal Üstel 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
Başbakan Üstel’in mesajı şöyle:
“Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı milletçe büyük bir duygu bütünlüğü içinde kutluyoruz.
Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı 19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi için önemli bir dönüm noktasıdır.
Atatürk'ün bu bayramı gençliğe armağan etmesi ve yeni kurulan devleti gençlere emanet etmesi ise gençliğe karşı duyduğu güvenin açık göstergesidir.
100 yılı aşkın bir süredir, Atatürk’ün, gençlere duyduğu güveni Türk gençliği boşa çıkarmamış ve cumhuriyete sahip çıkmıştır.
Bizler de gençlerimize sonsuz güven duyuyoruz. Gençlerimizin en iyi şekilde gelişmesi, eğitilmesi ve tüm dünyadaki yaşıtları gibi her tür olanağa sahip olmaları için canla başla çalışıyoruz.
Tıpkı Türkiye Cumhuriyeti gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de, gençlerimizin ellerinde yücelecek ve sonsuza dek yaşamaya devam edecektir.
 Bu özel gün vesileyle, başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele yıllarında canını hiçe sayarak hürriyet uğura hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”
 
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