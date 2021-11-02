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“Başarımız, çalışanlarımız sayesinde”

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Merit Lefkoşa Hotel, 13’üncü kuruluş yıldönümünü Ekim ayı personel toplantısında tüm personeli ile bir araya gelerek kutladı.

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“Başarımız, çalışanlarımız sayesinde”
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Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses, kuruluş yıldönümü için düzenlenen bu özel günde personele itafen yaptığı konuşmasında şöyle dedi:
“13 yıl önce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında misafirlerimize hizmet vermeye başlamıştık. Pandemi sebebiyle vermiş olduğumuz ara hariç, Merit Lefkoşa Hotel olarak hep birlikte başarılı işlere imza attık. Bu başarılarımızda siz çalışanlarımız sayesinde gerçekleşti. Ben hepinize göstermiş olduğunuz özverili çalışmalarınızdan dolayı, şahsım ve tüm departman müdürü arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bir başarı varsa bu hepimizindir.”
Etkinlikte ayın personellerine ödülleri, hizmet yılını dolduran personellere ise teşekkür sertifikaları takdim edilirken, Ekim ayı doğan personellerinde doğum günleri kutlandı.
Ekim ayı personelleri; Merit Lefkoşa otelimizde servis personeli olarak hizmet veren Muhammed Kabulov ve personel yemekhanesinde hizmet veren Gülperi Şanverdi seçildi.
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