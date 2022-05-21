banner762
banner815
Ferrari’nin
Ferrari’nin "eşsiz" modeli: SP48 Unica
13 0
BTM 2. Lig’de fikstür çekildi
BTM 2. Lig’de fikstür çekildi
259 0
 
Mesarya çiftçileri hüsran yaşıyor
Mesarya çiftçileri hüsran yaşıyor
45 0
Doğan yıldızları şampiyonluğa uçtu
Doğan yıldızları şampiyonluğa uçtu
25 0
Auguste Rodin’in Eserleri Antalya'da izleyiciyle buluştu!
Auguste Rodin’in Eserleri Antalya'da izleyiciyle buluştu!
28 0
Çevreyi yok etmeye devam
Çevreyi yok etmeye devam
37 0
Değirmenlik 5 yıl sonra yeniden Süper Lig’de
Değirmenlik 5 yıl sonra yeniden Süper Lig’de
48 0
banner797
banner794

Başarılı bir çalıştay oldu

banner476

Mali ve Siber Suçlarla Mücadele Çalıştayı tamamlandı

banner825
Başarılı bir çalıştay oldu

 
Polis Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mali ve Siber Suçlarla Mücadele Çalıştayı dün gerçekleştirilen ikinci oturumu ile tamamlandı.
Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Konferans Salonunda 12 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenen çalıştayın ilk oturumunda; Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Yasa Dışı Sanal Bahis ve Kumar ile Kripto Varlık ve Forex Alanında İşlenen Suçlar konularında mücadelede yaşanan sıkıntılar ele alınarak Polis Genel Müdürlüğü yetkilileri ile paydaş kurumların yetkilileri ile tartışılarak çözüm önerileri ortaya kondu.
Dün gerçekleştilen ikinci oturumda ise ilk oturumda ortaya çıkan sonuçlar, paylaşıldı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.