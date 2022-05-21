Başarılı bir çalıştay oldu

Mali ve Siber Suçlarla Mücadele Çalıştayı tamamlandı





Polis Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mali ve Siber Suçlarla Mücadele Çalıştayı dün gerçekleştirilen ikinci oturumu ile tamamlandı.

Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Konferans Salonunda 12 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenen çalıştayın ilk oturumunda; Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Yasa Dışı Sanal Bahis ve Kumar ile Kripto Varlık ve Forex Alanında İşlenen Suçlar konularında mücadelede yaşanan sıkıntılar ele alınarak Polis Genel Müdürlüğü yetkilileri ile paydaş kurumların yetkilileri ile tartışılarak çözüm önerileri ortaya kondu.

Dün gerçekleştilen ikinci oturumda ise ilk oturumda ortaya çıkan sonuçlar, paylaşıldı.

