“Başarı hikâyelerimizi çoğaltacağız”

TC Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mali Protokolün, KKTC’nin bir egemen devlet olarak varlığını güçlendirmeyi öngördüğünü söyledi ve TC ile KKTC’nin büyük yatırımları hayata geçirerek başarı hikâyelerini çoğaltacağını belirtti

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, BRTK’de canlı yayına katılarak soruları yanıtladı.

Girişimciliğin desteklenmesinin önemine vurgu yapan Yılmaz, hiçbir ülkenin sadece kamu yatırımları ile gelişemeyeceğini söyledi.

Yılmaz, KKTC'nin önümüzdeki dönemde dünyada giderek daha etkili bir hale geleceğine ve dünya ile daha fazla kanallar açacağına inanç da belirtti.

İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü’nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen devlet olarak varlığını güçlendirmeyi, alt yapısını güçlendirmeyi öngördüğünü anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

“Diğer taraftan da tabii ki Kıbrıs Türkü’nün refahını artırmayı, gelir düzeyini yükseltmeyi hedefleyen önemli bir belge. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki dayanışmanın en güçlü göstergelerinden bir tanesi. Bir taraftan da KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında daha yoğun iş birliğini, ilişkiyi geliştiren, bunu alt yapısına katkıda bulunan bir belge…

Biz bunu hep ortak akılla hazırlama hedefiyle hareket ediyoruz. Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki yetkililer, kurumlar, teknik kapasite. Diğer taraftan KKTC’deki kurumlar, teknik kapasite, siyasi otorite. Bütün bunlar birlikte öncelikleri şekillendiriyoruz. Esası şu; Kıbrıs’ın önceliği ne ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin devlet olarak ve millet olarak önceliği ne ise bizim bu belgemizin esas önceliği de odur diyebilirim.”

Programlarında büyük altyapı projeleri olduğunu aktaran Cevdet Yılmaz, “Bunlar olmadan bir ülkenin gelişmesi de mümkün değil, yatırım ortamı oluşturması da mümkün değil” dedi.

Projelere ilişkin Yılmaz şunları kaydetti:

“Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi örneğin denizin altından gelen su projesi oldu. Yine son dönemdeki çok somut göstergelerden bir tanesi Ercan Havalimanı’nın bütün unsurlarıyla açılması oldu. Yollar yapıyoruz, çok önemli yollar yapıldı bu çerçevede. Halkın önceliklerini dikkate alarak şekillendiriyoruz… Sağlıkta önemli yatırımlar var. Eğitimde, okulların bakımı, yenilenmesi dahil olmak üzere…

Yine enerji alanında önemli işbirlikleri yapılıyor. Sulamada, Master Plan çalışmasına gideceğiz. Artık sadece içme suyu değil, sulama suyu anlamında da çalışmalar yapılıyor. Hepsini saymamız mümkün değil, çok sayıda başlık var.

Ben şu perspektifin de önemli olduğunu düşünüyorum eski bir kalkınma bakanı olarak… Bir kamu tarafı var işin, bir de özel kesim tarafı var. Hiçbir ülke sadece kamu yatırımları ile gelişemez. Kamu yatırımları çok önemli, altyapı çok önemli, sosyal altyapıya fiziki altyapıya yatırım yapmak çok önemli ama bir taraftan da girişimciliği desteklememiz gerekiyor. Yine bizim bu protokolümüz çerçevesinde reel sektöre, girişimciliğe yapacağımız bir takım destekler var. Ben bu boyutun giderek daha fazla güçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle genç girişimcileri desteklemek, kadın girişimcileri desteklemek… Türkiye’den ve dünyanın farklı yerlerinden iş dünyası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki girişimcileri daha yakın çalışır hale getirmek… Bütün bunlar Mali İş Birliği Protokolümüzün unsurları diye ifade edebilirim.”

Havalimanı’nın faaliyete girdiğini de anımsatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Muazzam bir yatırım… Zamanla göreceksiniz çok daha iyi bir hale gelecek” diyerek, yatırım süreçlerinde yaşanan sıkıntılara işaret etti ve moral bozarak ve karamsarlıkla ülkelerin olumlu gelecek kuramayacağını ifade etti. Yılmaz, TC ile KKTC’nin el birliği ile büyük ölçekli yatırımları tek tek hayata geçirerek başarı hikâyelerini çoğaltacağını da vurguladı.

