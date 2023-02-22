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Barış Gücü'nün '' ikinci tır yardım malzemesi yola çıktı''

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BM Barış Gücü'nün resmi Twitter sayfasından yayımlanan açıklamada, Ledra Palas sınır kapısında her gün saat 10.00 ile 18.00 arası bağışların kabul edildiği de belirtildi.

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Barış Gücü'nün '' ikinci tır yardım malzemesi yola çıktı''
Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP), Türkiye’deki deprem felaketi sonrası Kıbrıs Türk tarafının yardım çabalarına destek için toplanan ve 130 koliden oluşan yardım malzemelerini taşıyan ikinci tırın, yola çıktığını bildirdi.


BM Barış Gücü'nün resmi Twitter sayfasından yayımlanan açıklamada, Ledra Palas sınır kapısında her gün saat 10.00 ile 18.00 arası bağışların kabul edildiği de belirtildi.
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