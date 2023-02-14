Barış Gücü, yardımları toplamaya başladı

BM Barış Gücü, Türkiye'deki depremzedeler için Güney Kıbrıs'taki yardımları toplamaya başladı...

UNFICYP dün sabah saat 8'den itibaren depremzedeler için bağış kabul etmeye başladı. Bağışlar Ledra Palace Hotel'e bırakılabilir.

