Barış Gücü, yardımları toplamaya başladı

BM Barış Gücü, Türkiye'deki depremzedeler için Güney Kıbrıs'taki yardımları toplamaya başladı...
UNFICYP dün sabah saat 8'den itibaren depremzedeler için bağış kabul etmeye başladı. Bağışlar Ledra Palace Hotel'e bırakılabilir.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.