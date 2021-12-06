Bankalarda 52 milyar TL mevduat var

Ülkede bankalardaki mevduat 52 milyar 509 milyon TL’ye, krediler ise 32 milyar 154 milyon TL’ye ulaştı

Ülkede bankalardaki mevduat 52 milyar 509 milyon TL’ye, krediler ise 32 milyar 154 milyon TL’ye ulaştıKKTC bankacılık sektörünün konsolide bilanço büyüklüğü Ekim 2021 sonu itibarıyla 63 milyar 609 milyon 330 bin TL düzeyine çıktı.Stanbdarkıbrıs KKTC Merkez Bankası verilerine göre, yılın onuncu ayı sonu itibarıyla sektörünün konsolide bilanço büyüklüğü, Aralık 2020 sonuna göre yüzde 25.71 oranında yükseldi. Aralık 2020 sonunda aktif büyüklük 50 milyar 601 bin 263 TL idi.Geçtiğimiz Ekim ayında sektörün konsolide bilanço büyüklüğünün Eylül ayına kıyasla (aylık bazda) yüzde 7.09 oranında büyümesi dikkati çekti. Eylül 2021’de bu rakam 59 milyar 399 bin TL düzeyindeydi.Çeyrek dönemler açısından bakıldığında Eylül 2020-Eylül 2021 arasındaki dört çeyreklik dönemde konsolide bilançonun yüzde 22.33 düzeyinde daha yüksek olduğu görülüyor. Eylül 2020’de 48,5 milyar TL’lik bilanço büyüklüğü, Aralık 2020’de 50,5 milyar TL’ye, Mart 2021’de 54 milyar TL’ye, Haziran 2021’de 56,8 milyar TL’ye ve son olarak da Eylül’de 59,3 milyar TL’ye yükseldi.KKTC Merkez Bankası’nın Ekim sonu verileri; Aralık 2020’ye göre sektörün aktiflerinden olan kredilerde yüzde 18.21 oranında büyüme olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz yılın sonunda 27 milyar 203 milyon TL düzeyinde bulunan krediler, Ekim 2021 sonunda 32 milyar 154 milyon TL’ye ulaştı. Kredilerin Eylül-Ekim arasındaki aylık artış oranı ise yüzde 5.04 oranında gerçekleşti.Verilere göre, aktifler içerisinde yer alan menkul değerler cüzdanında (MDC) 2021 yılı içerisindeki artış yüzde 44.98 oranında, diğer aktiflerde de yüzde 68.86 artış oldu. Aylık bazda MDC’deki artış yüzde 11.02 oranında, diğer aktiflerdeki artış da yüzde 18.17 oranında kayıtlara geçti.2021’in onuncu ayı sonunda takipteki alacakların Aralık 2020 sonuna kıyasla yüzde 0.52 oranında gerilemesi de dikkat çekici bir veri olarak değerlendirildi. Takipteki alacakların aylık bazdaki artışı ise yüzde 0.54 düzeyinde gerçekleşti.Bankacılık sektörün en önemli fon kaynağı olan mevduat, Aralık 2020 sonuna göre yüzde 25.66 oranında artış gösterdi. Pasiflerin en büyük kalemi olan mevduat 41 milyar 788 milyon TL’den, 52 milyar 509 milyon TL’ye ulaştı. Mevduatın Eylül-Ekim döneminde ise yüzde 7.59 oranında artış gösterdiği saptandı.Merkez Bankası verilerine göre sektörün toplam özkaynakları da bu yılın 10 aylık döneminde yüzde 25.62 oranında büyüdü. 2020 yılını 4 milyar 467 milyon TL’den kapatan toplam özkaynaklar, Ekim sonunda 5 milyar 611 milyon TL’ye çıktı. Özkaynakların aylık bazdaki artışı ise yüzde 1.83 oranında oldu.